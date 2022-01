Piąta fala epidemii koronawirusa. Oblężenie punktu poboru wymazów przy wieluńskim szpitalu ZDJĘCIA

Punkt drive-thru przy wieluńskim szpitalu przeżywa oblężenie. W kolejce do oddania próbki do testu na koronawirusa trzeba odstać blisko godzinę. Wymazy są pobierane codziennie w godz. 11-13. Wiele osób przyjeżdża sporo czasu przed otwarciem namiotu znajdującego się na tyłach lecznicy. Jak to funkcjonuje, przyglądaliśmy się w sobotę 22 stycznia. - Przyjechaliśmy już wpół do 11, a do medyków udało się dostać dobrych kilkanaście minut po otwarciu punktu – mówi mężczyzna napotkany na parkingu.