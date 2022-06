Pełnia księżyca 13.06.2022. Takie widoki udało się zaobserwować nad Wieluniem

Superpełnia Księżyca. Za nami noc pełna pięknych widoków. Choć niebo w nocy z poniedziałku na wtorek do pogodnych nie należało, nad Wieluniem nie było problemów z zauważeniem pięknego, okrągłego Księżyca. 14 czerwca nasz naturalny satelita wejdzie w fazę pełni. Kilkanaście godzin później przejdzie przez punkt swojej orbity. Oznacza to, że w nocy z wtorku na środę będziemy mogli zaobserwować tak zwaną superpełnię Księżyca. Warto więc spojrzeć w górę i popodziwiać niesamowite widoki. Udało Wam się sfotografować pełnię Księżyca? Zachęcamy do podzielenia się Waszymi relacjami.