Pełen wzruszeń wernisaż wyjątkowej wystawy zdjęć w Dworcu Kulturalnym

O wyjątkowości przedsięwzięcia najlepiej świadczą wypowiedzi rodziców. Trudno im powstrzymać łzy na widok zdjęć swoich dzieci, które mogłyby zdobić okładki gazet z wyższej półki.

- Kiedy fotografuje się dzieci z różnymi problemami, bardzo trudno jest uchwycić to, co wyjątkowe i piękne. Patrząc na te zdjęcia, bardzo się wzruszyłam, myślę że tak jak wszyscy rodzice. To zupełnie inne spojrzenie od tego, które znaliśmy. Mój Szymon miał robionych wiele zdjęć, ale to jest absolutnie wyjątkowe, głęboko zapadnie mi w sercu – dzieli się wrażeniami Agnieszka Janik, przewodnicząca rady rodziców SOSzW w Gromadzicach.