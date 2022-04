Paszteciki, pasztet, pierogi pieczone i gotowane. Najlepsze przepisy nie tylko od święta

Szukasz przepisów na dania, które zachwycą twoich najbliższych? Chcesz zaskoczyć swoich gości oryginalnymi potrawami? A może po prostu szukasz kulinarnych inspiracji? Koniecznie wypróbuj te przepisy.

Paszteciki z pieczonym pasztetem

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej

25 g drożdży świeżych, pokruszonych

200 g masła, pokrojonego na kawałki

250 ml kwaśnej śmietany 18%

3 żółtka

łyżeczka soli

Farsz:

150 g pasztetowej firmowej (np. od JBB)

torebka ugotowanej kaszy gryczanej

świeżo mielony pieprz

łyżeczka ziół prowansalskich

Dodatkowo:

1 jajko do posmarowania

mak do posypania pasztecików

Sposób przygotowania:

Do ugotowanej kaszy dodaj pasztetową, dopraw pieprzem oraz ziołami prowansalskimi i wymieszaj do połączenia się wszystkich składników. Do naczynia wsyp mąkę, dodaj drożdże i masło - całość wyrabiaj chwilę. Następnie dodaj śmietanę, żółtka i sól i wyrób na jednolitą masę. Ciasto odstaw do wyrośnięcia na około 30 minut. Wyrośnięte ciasto przełóż na oprószony mąką blat i podziel na 3 części. Jedną część rozwałkuj na kształt prostokąta o wielkości ok. 20x30 cm i grubości 4 mm. Na środku ciasta ułóż 1/3 farszu, następnie zlep brzegi tak, aby powstał rulon. Wszystkie czynności powtórz także w przypadku pozostałych 2 części. Gotowe rulony ułóż z powrotem na oprószonym blacie i przykryj ściereczką na ok. 15 minut. Po tym czasie każdy rulon pokrój na skośne kawałki o szerokości ok. 4 cm. Na koniec posmaruj gotowe paszteciki rozmąconym jajkiem i posyp makiem. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 20-25 minut, aż nabiorą złotego koloru.

Pasztet w cieście francuskim z dodatkiem żurawiny

Składniki:

pasztet pieczony (np. od JBB)

opakowanie ciasta francuskiego

jajko do smarowania

konfitura żurawinowa

czarnuszka rukola

Sposób przygotowania:

Rozłóż ciasto francuskie i zawiń w nie cały pasztet pieczony. Wierzch posmaruj rozmąconym jajkiem i posyp czarnuszką. Całość zapiekaj ok. 25 minut w piekarniku rozgrzanym do 180°C.Podawaj z rukolą (do dekoracji) oraz żurawiną.

Pierogi pieczone inspirowane podlaską kuchnią

Składniki na ciasto:

500 g mąki pszennej

25 g drożdży świeżych, pokruszonych

200 g masła, pokrojonego na kawałki

250 ml kwaśnej śmietany 18%

3 żółtka

łyżeczka soli

Farsz:

200 g szynki biebrzówki (np. od JBB)

cebula

3 łodygi selera naciowego

2 ząbki czosnku

300 g pieczarek

sól, świeżo mielony pieprz, tymianek

oliwa do smażenia

Sposób przygotowania:

Pokrój cebulę, czosnek i szynkę w kostkę i podsmażaj na oliwie do zarumienienia.Dodaj pokrojone drobno pieczarki oraz pokrojony seler naciowy. Dopraw do smaku solą, pieprzem i tymiankiem.Gotowy farsz wystudź.Do naczynia wsyp mąkę, dodaj drożdże i masło - całość wyrabiaj chwilę. Następnie dodaj śmietanę, żółtka i sól i wyrób na jednolitą masę. Ciasto odstaw do wyrośnięcia na około 30 minut. Wyrośnięte ciasto przełóż na stolnicę, rozwałkuj na grubość ok. 5 mm i wykrawaj szklanką kółka. Na kawałki ciasta nałóż farsz i zlep brzegi, tworząc pierożki. Gotowe pierożki ułóż na blasze do pieczenia i posmaruj rozmąconym jajkiem. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 20-30 minut, aż nabiorą złotego koloru. Podawaj z barszczem czerwonym.

Pierogi

Składniki na ciasto:

1/2 kg mąki

1 i 1/2 szklanki ciepłego mleka

1/3 szklanki oleju

sól

Sposób przygotowania:

Mąkę przesiewamy, dodajemy letnie mlek, olej i odrobinę soli. Ciasto zarabiamy. W razie potrzeby dodajemy letniego mleka. Nadziewamy dowolnym farszem.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

W ludzkiej krwi wykryto mikroplastik!