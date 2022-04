Parafia św. Stanisława w Wieluniu na archiwalnych zdjęciach OPRAC.: Marcin Stadnicki

Mimo, że parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wieluniu nie należy do najstarszych w mieście, to ma bogatą i dobrze udokumentowaną historię. Parafia powstała w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w latach 80-tych, kiedy powstawało os. Stare Sady. Akt erekcyjny, powołujący do istnienia parafię odczytano w Wielkanoc 1988 roku na wszystkich mszach świętych w tym dniu. W naszej galerii znajdziecie archiwalne zdjęcia z życia parafii św. Stanisława w Wieluniu.