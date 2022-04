OSP Wieluń zbiera na nowy wóz. Strażacy proszą o wsparcie i zapowiadają organizację ciekawego wydarzenia

Strażacy z OSP w Wieluniu starania o nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy rozpoczęli w ubiegłym roku. Informację, że jednostka z Wielunia jest na liście tych, które mają otrzymać nowe samochody strażacy otrzymali 19 stycznie bieżącego roku.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy promesę z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Są to środki pochodzące z KSRG i MSWiA. Promesa jest na kwotę 400 tys. zł, niestety nie znaleźliśmy się na listach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, co bardzo utrudnia nasze plany. Wóz na ten moment kosztuje 930 tys. zł - mówił na konferencji prasowej w sobotę 23 kwietnia Tymoteusz Sasin z OSP Wieluń.

Nowy wóz, o który starają się strażacy to renault D16. Ma on zastąpić ponad 40-letniego stara. Strażacy podkreślają, że używany obecnie wóz nie spełnia wymagań współczesnej jednostki. Nowy pojazd pozwoliłby na szybsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Poza tym druhowie mają problem z zapakowaniem sprzętu, w który regularnie wzbogaca się jednostka do pojazdu, z którego korzystają obecnie.