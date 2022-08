OSP Wieluń dostanie auto bojowe za ponad 900 tysięcy. Umowa podpisana!

Najpóźniej za trzy miesiące druhowie z OSP Wieluń przesiądą się do nowego samochodu bojowego. Na początku sierpnia podpisana została umowa na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego marki Renault D16 o wartości 911 tys. zł. Pojazd dostarczy firma z Bielska-Białej, która jako jedyna zgłosiła ofertę do przetargu prowadzonego przez Urząd Miejski w Wieluniu.

„Jesteśmy przekonani, że przez czas naszych starań udowodniliśmy, że zasługujemy na ten wóz i go potrzebujemy!” - napisali strażacy na swoim Facebooku. „Dziękujemy także wszystkim mieszkańcom Wielunia, osobom, które wpłaciły chociaż złotówkę na nasz cel, lokalnym przedsiębiorcom, władzom miasta i wszystkim, którzy włożyli swoją cegiełkę do zakupu nowego wozu - bez was nie dalibyśmy rady!”.