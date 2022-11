OSP Wieluń doczekała się nowego wozu bojowego. Huczne powitanie na placu Legionów ZDJĘCIA

7 listopada 2022 roku na trwałe zapisze się na kartach historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieluniu. W tym dniu druhowie przyjechali do miasta nowiutkim samochodem ratowniczo-gaśniczym, o który wytrwale zabiegali.

- Jeszcze rano, kiedy wyjeżdżaliśmy po wóz, nie do końca dowierzaliśmy w to, że dzieje się naprawdę – nie kryje wzruszenia Anna Kornaś, prezes OSP w Wieluniu. - To samochód tak naprawdę dla naszych mieszkańców, bo podniesie poziom bezpieczeństwa. Na pewno będzie można na nas liczyć, nie zawiedziemy oczekiwań. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego zakupu.

Na huczne powitanie pojazdu zjechali strażacy z całego powiatu. Na placu Legionów zgromadziło się też wielu mieszkańców Wielunia, nie zabrakło przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowców. Sołectwa współpracujące z OSP przygotowały wspólnie ze strażakami stoisko z gorącą zupą. Samochód wjechał do centrum przy świetle rac, potem wystrzeliły szampany.