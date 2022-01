Orszak Trzech Króli 2022 w Wieluniu. Zobaczcie uroczysty przemarsz z kościoła św. Barbary do świątyni franciszkanów ZDJĘCIA

6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli. To potoczna nazwa celebrowanego przez Kościół katolicki święta Objawienia Pańskiego, upamiętniającego wędrówkę trzech mędrców, którzy przybyli do Betlejem oddać pokłon Chrystusowi. Tradycją stało się już, że w tym dniu ulicami wielu miast i wsi w Polsce przechodzą orszaki Trzech Króli. Nie inaczej jest w Wieluniu, gdzie do udziału w radosnym przemarszu, któremu towarzyszy śpiewanie kolęd, zaprasza mieszkańców Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Wielunia.