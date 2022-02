Opłaty śmieciowe w powiecie wieluńskim znów poszły w górę. W niektórych gminach miesięczna stawka za osobę przekroczyła już 30 zł

W powiecie wieluńskim najwięcej płacą za śmieci obecnie mieszkańcy gminy Konopnica. Podstawowa stawka wynosi od początku tego roku aż 33 zł od osoby miesięcznie. Oznacza to wzrost opłaty aż o 10 zł! Nowa umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów między gminą i Eko-Regionem będzie obowiązywać do końca 2023 r. Jak wyjaśniają urzędnicy, stawka jest tak skalkulowana, że na ten moment nie przewiduje się dopłat do systemu z innych źródeł.

Takiej możliwości nie widzą także w gminie Ostrówek, gdzie stawka wynosi teraz 32 zł. Tu jednak zafundowano spory upust posiadaczom przydomowych kompostowników. Dla nich opłata wynosi 24 zł, czyli aż jedną czwartą mniej niż dla osób, którym odpady biodegradowalne zabierają śmieciarki. Dla porównania w gminie Konopnica przysługuje zniżka w kwocie 3 zł (w większości gmin powiatu wynoszą od 2 do 4 zł).