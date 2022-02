Okrasa rozmawiał ze Stanowskim, a policja blokowała wejście do ratusza. Rzecznik komendy: „Nasze działania zapobiegły eskalacji”.

Widok policyjnego kordonu blokującego wejście do Urzędu Miejskiego w Wieluniu wprawił w osłupienie wielu mieszkańców. - Wygląda to trochę tak, jakby burmistrz wynajął prywatną ochronę – komentowali na gorąco . Działo się to 26 stycznia, kiedy do Wielunia przyjechali dziennikarz Krzysztof Stanowski i Marcin Najman, organizator niesławnej gali MMA, która miała odbyć się w miejskiej hali sportowej. Pod ratuszem zgromadziła się wtedy spora grupa osób.

Policjanci od początku monitorowali sytuację w centrum miasta. Wieluńskich mundurowych wspierali funkcjonariusze prewencji z Łodzi. Decyzja o zablokowaniu wejścia do urzędu zapadła po tym, jak Krzysztof Stanowski udał się do gabinetu burmistrza na umówiony wcześniej wywiad z nim (to był główny powód wizyty dziennikarza w Wieluniu). Miało to miejsce w godzinach urzędowania magistratu. Stojący przy drzwiach funkcjonariusze decydowali, kto może wejść do środka, a kto nie.