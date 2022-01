Odcinkowy pomiar prędkości na DK74 w Białej. Przeniosą tutaj urządzenia z innej drogi?

W ostatnim czasie do władz gminy dotarła informacja, która daje nadzieję na przełom. Pojawiła się możliwość przeniesienia do Białej infrastruktury pomiarowej zdemontowanej z innej drogi. Aktualnie wójt oczekuje na konkrety.

- Wiążących ustaleń jeszcze nie ma. Czekam na projekt porozumienia w tej sprawie, które ma określać zaangażowanie po stronie gminy, w tym najpewniej także finansowe, co może być problematyczne. Trudno na dziś powiedzieć, czym się to skończy. W każdym razie idzie to w dobrym kierunku – mówi wójt Aleksander Owczarek.