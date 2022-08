Od września HiT w wieluńskich szkołach. Jakie podręczniki będą obowiązywać? Marcin Stadnicki

Uczniowie klas pierwszych liceów i techników będą w rozpoczynającym się 1 września roku szkolnym uczyć się nowego przedmiotu - historia i teraźniejszość. Wiele kontrowersji wywołał zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki podręcznik do przedmiotu autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego szczególnie mocno krytykowany przez środowiska lewicowe. Mimo, że jest to jedyny zaakceptowany podręcznik do przedmiotu, to jak dotąd wszystkie wieluńskie szkoły ponadpodstawowe odmówiły korzystania z niego.