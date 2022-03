Od bursztynowego szlaku do inwestycji wartych ponad 50 mln zł. Przypominamy, co zostało zrobione ZDJĘCIA

25 odnowionych kościołów i innych zabytków, ponad 50 km przebudowanych dróg powiatowych, gminnych oraz leśnych, wypożyczalnia sprzętu turystycznego, kilkaset kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych i pieszych, punkty informacji turystycznej i edukacji ekologicznej, portal turystyki aktywnej, regionalny katalog zabytków, mapy, przewodniki. To wszystko zostało zrobione na terenie powiatu wieluńskiego w ramach projektu "Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego". Było to największe przedsięwzięcie w historii powiatu wieluńskiego i jedno z większych w województwie łódzkim zrealizowanych przy udziale funduszy europejskich.

W czerwcu 2009 roku, kiedy przedstawiciele powiatu wieluńskiego zawozili do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie z ważącą dziesiątki kilogramów dokumentacją, w Wieluniu jeszcze mało kto kojarzył, czym właściwie je ten cały Szlak Bursztynowy. Motyw ponadlokalnego, historycznego szlaku kulturowego, przebiegającego przez ziemię wieluńską, posłużył do napisania zakrojonego na szeroką skalę projektu infrastrukturalnego. Do pomysłu udało się przekonać tak władze krajowe, jak i wojewódzkie. Motorem napędowym całości był Janusz Antczak, ówczesny wicestarosta wieluński.