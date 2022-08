Obywatelskie ujęcie na Starych Sadach w Wieluniu. Nietrzeźwy spowodował kolizję

Do interwencji na osiedlu Stare Sady w Wieluniu doszło w godzinach wieczornych, we wtorek 9 sierpnia. Dzięki reakcji rodziny, która była świadkiem kolizji, doszło do zatrzymania pijanego kierowcy. Kierujący bmw na holenderskich rejestracjach uderzył w zaparkowany pojazd. Świadkowie natychmiast zareagowali, jednak jak się okazało, kierujący nie był już w stanie odjechać, gdyż siadł mu akumulator. O zaistniałej sytuacji widzący zdarzenie poinformowali policję i pozostali na miejscu, by nie dopuścić do odjechania sprawcy zdarzenia. Auto, ze względu na fakt, że blokowało przejazd, zostało zabrane przez lawetę. Kierowcę natomiast przewieziono na powtórne badania trzeźwości.