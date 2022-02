Oblężenie na stacjach w Wieluniu i okolicy. Na niektórych zabrakło paliwa

Widoki w okolicach stacji paliw, jakie można było zaobserwować od godzin popołudniowych w czwartek 24 lutego, a także w piątek od godzin porannych, po prostu szokują. Długie kolejki samochodów ustawione do tankowania i przerażeni kierowcy, którzy nie dowierzają, co się dzieje. Niestety, w Wieluniu można odczuć konsekwencje paliwowego szaleństwa. Na co najmniej trzech stacjach, jak informują kierowcy, zabrakło paliwa. Niepokojąco szybko rosną także ceny paliw. Na szczęście w większości przypadków są one dalekie od tych, którymi straszono wczoraj.

Do działań Michała Kołodziejczaka, lidera Agrounii, jeszcze tego samego dnia odniosła się Joanna Zakrzewska, rzecznik PKN Orlen.