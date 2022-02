Nowy tomograf w wieluńskim szpitalu działa od kilkunastu dni. Efekty już widać

Pacjenci wieluńskiego szpitala od ostatnich dni stycznia korzystają z nowego tomografu, który do SP ZOZ trafił 7 grudnia ubiegłego roku. Nowoczesny sprzęt o wartości 2 mln zł został przekazany przez Rządową Agencji Rezerw Strategicznych. Efekty pracy na nowego urządzenia są już odczuwalne dla pacjentów. Znacznie skrócił się czas oczekiwania na badanie.

Wykonanie badania w nowym tomografie to jest kwestia kilku minut, bo jest on zdecydowanie szybszy od starego urządzenia. Nie dość, że te zdjęcia są znacznie lepszej jakości, to jeszcze otrzymujemy je dużo szybciej - mówi dr. Wojciech Ordon, wicedyrektor szpitala ds. lecznictwa.