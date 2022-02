Nowe samochody dla straży zawodowej w Wieluniu. Używane pojazdy dostały jednostki OSP z Nietuszyny i Janowa OPRAC.: Zbigniew Rybczyński

Zawodowa straż pożarna w Wieluniu wzmocniła swój tabor o dwa nowe pojazdy. Samochód ratowniczo-gaśniczy używany dotąd przez jednostkę trafił do OSP w Nietuszynie. Wóz bojowy otrzymała też jednostka z Janowa, co pozwoli jej wrócić do działań bo blisko rocznej przerwie.