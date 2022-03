Nowa ścieżka rowerowa w Wieluniu. Powstała wzdłuż ulicy Wojska Polskiego

Wieluńscy rowerzyści korzystają już z dedykowanej im ścieżki, która zbudowano równolegle do ul. Wojska Polskiego. Mowa o półkilometrowym odcinku od ul. Dębowej do wysokości dawnej jednostki wojskowej. Trasa dla cyklistów będzie wiodła jeszcze dalej, do samego centrum wsi Turów, jednak na ukończenie robót poza granicami miastami trzeba jeszcze poczekać. Kwestią otwartą pozostaje, jak długo.

Budowę infrastruktury, która została już oddana do użytku, zlecił Urząd Miejski w Wieluniu. Powstała dwukierunkowa asfaltowa jezdnia dla rowerzystów o szerokości 2 m wraz z tzw. opaską bezpieczeństwa z kostki betonowej. Na całej długości 500 m wykonano również oświetlenie. Projektant znacząco odsunął ścieżkę od ul. Wojska Polskiego, w związku czym na jej potrzeby wykarczowano część lasku. Inwestycję kosztującą niecałe 0,5 mln zł gmina sfinansowała dotacją z budżetu państwa.