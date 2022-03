Nowa hala sportowa w Wieluniu ma kosztować blisko 30 mln zł! Zbigniew Rybczyński

Aż 28 mln zł ma pochłonąć budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu według zaktualizowanego kosztorysu. To prawie dwukrotny wzrost w stosunku do wcześniejszych szacunków. Do tego trzeba doliczyć ponad 2 mln zł na budowę parkingów i dróg wewnętrznych. Nowy termin zakończenia inwestycji to 2024 rok.