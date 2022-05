Noc Muzeów 2022 w Wieluniu w średniowiecznym klimacie ZDJĘCIA

Noc Muzeów w Wieluniu, zorganizowana w sobotę 14 maja, obfitowała w liczne atrakcje historyczne. Przy murze miejskim wybudowanym w średniowieczu zapanował klimat rodem z tej epoki. Chętni mogli spróbować swoich sił w dawnym rzemiośle – wytwarzaniu wyrobów z gliny i kowalstwie, a także m.in. w strzelaniu z łuku do tarczy, rozpalaniu ognia tradycyjnymi metodami, czy wybijaniu wieluńskiego denara. Była to też okazja do zwiedzenia baszty Męczarnia w towarzystwie kata i rycerzy.

Wiele osób wybrało się też do Muzeum Ziemi Wieluńskiej, by obejrzeć wystawy stałe oraz nową ekspozycją czasową, która zabiera zwiedzających do świata dawnego aptekarstwa. Otwarciu wystawy nazwanej „Sekrety apteki” poświęcimy oddzielny artykuł.

Z okazji Nocy Muzeów dyrekcja MZW zaprosiła również mieszkańców na zwiedzanie wiatraka w Kocilewie i parku dworskiego w Ożarowie.