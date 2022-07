Niewybuch znaleziony podczas prac budowlanych w Tyblach. To już kolejne takie znalezisko w regionie

Na granat moździerzowy w ziemi natrafił mężczyzna podczas prac budowlanych wykonywanych na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Tyble w gminie Sokolniki. O wybuchowym znalezisku poinformowana została policja.

Skierowany na miejsce policjant rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdził, że to granat moździerzowy pochodzący z okresu II Wojny Światowej. Do czasu przybycia saperów z Jednostki Wojskowej z Brzegu policjanci zabezpieczyli to miejsce, przed dostępem osób postronnych. Jak się okazało, pomimo upływu wielu lat granat był „aktywny” i posiadał środek zapalający. Saperzy zabrali niewybuch i przewieźli go na poligon, gdzie zostanie zdetonowany- informuje Damian Pawlak, rzecznik KPP w Wieruszowie.