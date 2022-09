Nieudane próby wynajęcia lokali przy Królewskiej w Wieluniu. Czy tam razem się uda?

Podjęto kolejną próbę wynajęcia gminnego lokalu przy ul. Królewskiej w Wieluniu, w którym przed laty funkcjonował sklep "Olimp". Przetarg ogłosiło Przedsiębiorstwo Komunalne. Do zagospodarowania jest nieruchomość składająca się z trzech pomieszczeń, kuchni i WC o łącznej powierzchni 153 mkw. Stawka wywoławcza czynszu wynosi 39,98 zł brutto za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu.

Oferty można składać w siedzibie PK do 23 września do godz. 10, a wynik przetargu poznamy 27 września. Wygra ten, kto zaoferuje wyższy czynsz. Pytanie jednak, czy ktokolwiek się zgłosi. Do poprzedniego przetargu, który miał miejsce w sierpniu br., nie wpłynęła ani jedna oferta.

Lokal na parterze budynku przy Królewskiej decyzją poprzedniego burmistrza Janusza Antczaka został wyremontowany i wyposażony kosztem 400 tys. zł. Ówczesne władze miasta widziały w tym miejscu placówkę pod nazwą Centrum Spotkań Pokoleniowych oraz punkt informacji turystycznej o wysokim standardzie. Po zmianie władzy ta koncepcja upadła.