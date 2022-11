Niedopłaty i nadpłaty za ciepło w WSM. Sezon grzewczy rozliczony

Część mieszkańców lokali Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma spore powody do niezadowolenia po rozliczeniu poprzedniego sezonu grzewczego. Tak jest każdego roku. Nie we wszystkich przypadkach zaliczka na ciepło wystarcza na pokrycie kosztów ogrzewania. Jak mówi wiceprezes WSM Marian Ogiela, w większości przypadków nie są to kwoty duże i oscylują w granicach 50 czy 100 zł. Niestety są i tacy, którzy do ogrzewania będą musieli dopłacić nawet kilka tys. zł. Jak informuje zarząd spółdzielni, w takiej sytuacji można rozłożyć niedopłatę na raty. Maksymalnie może być ich 12.

Jeśli ktoś znalazł się w naprawdę trudnej sytuacji może też zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej WSM o rozłożenie należności na więcej na więcej niż 12 rat, tu jednak decyzja należy wyłącznie do rady. Po rozliczeniu i podsumowaniu sezonu grzewczego w spółdzielni okazuje się, że lokale, na których wystąpiła niedopłata znajdują się w mniejszości. Na ponad 4 tys. 800 lokali niedopłaty wystąpiły na niespełna 1 tys. 400. To niecałe 30 procent. Właściciele pozostałych przeszło 3 tys. 400 lokali otrzymali informacje o nadpłatach i od ich decyzji zależy, czy nadpłacona kwota zostanie przesłana na konto, czy zaliczona zostanie na poczet przyszłych opłat. Dokładniejsze dane dotyczące rozliczenia kosztów ogrzewania w lokalach WSM znajdziecie w naszej galerii zdjęć.