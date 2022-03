Niebo nad Wieluniem w niedzielne popołudnie 27 marca

Piękna pogoda, zachęcająca do spacerów i obserwowania budzącej się do życia natury, towarzyszyła w niedzielne popołudnie mieszkańcom Wielunia i okolic. W tym dniu warto było również spojrzeć do góry, Malujące się paletą pięknych barw niebo po prostu zachwycało. Też mieliście okazję zaobserwować te bajeczne widoki?