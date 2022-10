Nie żyje Stanisław Wójcicki, wieloletni prezes WKS Wieluń. Uroczystości pogrzebowe w sobotę

W czwartek 20 października odszedł Stanisław Wójcicki, wieloletni prezes Wieluńskiego Klubu Sportowego, ale i jego zawodnik. Wójcicki był zawodnikiem drużyn młodzieżowych i rezerw WKS. Od połowy lat 80-tych był prezesem sekcji piłki nożnej wieluńskiego klubu i kierownikiem drużyny seniorów. W latach 1985-1989 i 1993 - 1997 był członkiem zarządu WKS Wieluń.

O śmierci wieloletniego prezesa i działacza poinformował klub WKS 1957 Wieluń.

W swej działalności sportowej był bardzo lubiany i szanowany jako bardzo zaangażowany działacz piłkarski WKS Wieluń. Wszyscy wieluńscy działacze i piłkarze miło wspominają współpracę z nim i znane wszystkim jego epizody sportowe. Gdy podczas jednego z meczów w Wieluniu, po faulu wieluńskiego obrońcy w obrębie pola karnego, wszyscy z drużyny przeciwnej krzyknęli do sędziego: RZUT KARNY !!!!!, pan Stanisław w swoim stylu dopowiedział: …w na... na… następną niedzielę !... Gdy do Wielunia przyjechał sędziować aktualny międzynarodowy asystent, pan Stanisław witając go z przekorą zakomunikował mu wprost: ….. jesteś mi winny karnego !... Moje niezatarte wspomnienie ze współpracy z panem Stanisławem to 2004 rok. Przy okazji transportu Tomasza Zająca na mecz I rundy Centralnego Pucharu Polski do Biłgoraja z tamtejszym KS ŁADA, mając miejsce w mojej starej Corsie, zabrałem tam także pana Stanisława, za co zostałem bardzo mocno i serdecznie wyściskany. Pan Stanisław do Wielunia wracał już razem z drużyną... Na ręce rodziny i bliskich Pana Stanisława składamy najgłębsze wyrazy współczucia - pisze o panu Stanisławie Tomasz Smolnik, pasjonat historii wieluńskiej piłki nożnej.