Najdroższy lek świata będzie refundowany. Niestety, tylko dla wybranych

O tym, jakie cuda czyni ten lek możemy się przekonać, patrząc na postępy dziecka, które go otrzymało. A jest nim między innymi Wojtuś Howis z Galewic w pow. wieruszowskim. To właśnie dla niego dwa lata temu cała Polska i nie tylko włączyła się w liczne akcje, by uzbierać blisko 10 mln, bo właśnie taki jest koszt leku bez renuncjacji, i umożliwić chłopcu normalne życie. Ten wyjątkowy dla Wojtusia i jego rodziny moment nastąpił w lipcu 2020 roku. Terapię genową podano Wojtusiowi w Lublinie i od tego czasu dziecko robi postępy, a co najważniejsze, żyje.