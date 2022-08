"Nadwarciański Browar" z Pątnowa. Jedna z marek regionu działa już od trzech lat ZDJĘCIA

"Nadwarciański Browar" w Pątnowie powstał w czerwcu 2019 roku. Markę stworzyła Katarzyna Gajek. A zaczęło się od pasji do piwowarstwa i warzenia napoju na własne potrzeby. Pani Katarzyna z wykształcenia jest biotechnologiem, ukończyła także studia w zakresie technologii piwowarstwa i nie był to wybór przypadkowy, a forma przygotowania się do biznesu.

Śmiejemy się, że od czasów, kiedy warzyliśmy piwo w domowym zaciszu, w sumie niewiele się zmieniło. Po prostu przeszliśmy na większe naczynia - mówiła nam w 2019 roku Katarzyna Gajek.

Więcej o historii powstania "Nadwarciańskiego Browaru" przeczytacie w artykule poniżej: