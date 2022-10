Na budowę drogi od Warszawskiej do Sieradzkiej wraz z rondem potrzeba aż 30 mln zł! Zbigniew Rybczyński

Ponad 30 mln zł ma kosztować budowa łącznika ulic Sieradzkiej i Warszawskiej wraz z rondem. To tyle, ile w 2022 r. gmina planuje wydać na wszystkie inwestycje... Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi póki co niecałe 19 mln zł. Równocześnie gmina chce brać się za bary z inną inwestycją kosmicznej wartości, czyli budową hali sportowej przy SP nr 5. Przewidywane na dziś zadłużenie gminy na koniec 2023 r. to 66 mln zł. Wśród radnych nie brak głosów zaniepokojenia, że "gigantomania" burmistrza popycha gminę w finansową przepaść