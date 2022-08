Muzyczne Barwy Lata i 35-lecie Nadwarcianek w Konopnicy ZDJĘCIA

Rodzinny piknik "Muzyczne Barwy Lata" rozpoczął się w niedzielę 14 sierpnia w Parku Starowiejskim w Konopnicy o godz. 16. Impreza jest elementem obchodów 50-lecia powstania Ośrodka Kultury w Konopnicy. Nie tylko ośrodek świętuje jednak swój jubileusz. Niedzielny piknik połączony jest z jubileuszem 35-lecia istnienia zespołu śpiewaczego "Nadwarcianki".

Zespół wystąpił już przez publicznością w Konopnicy i został kilkukrotnie nagrodzony brawami. Występ "Nadwarcianek" to jednak nie jedyna atrakcja niedzielnej imprezy. Organizatorzy zadbali o to, by w Konopnicy sporo się działo. W programie imprezy znalazł się także występ zespołu "Ostrowiacy" oraz peruwiańskiego zespołu Los Companieros.

"Muzyczne Barwy Lata" to jednak muzyka rozmaita. Poza utworami ludowymi i muzyką andyjską w programie znalazła się też muzyka góralska w wykonaniu gwiazdy wieczoru, zespołu Góralska Hora.

W trakcie imprezy nie mogło zabraknąć tez atrakcji dla dzieci w postacie konnych przejażdżek, dmuchańców, czy kolorowej waty cukrowej. Na zakończenie pikniku zaplanowano zabawę taneczną, którą poprowadzi DJ Kaczor.