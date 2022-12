Muzeum Ziemi Wieluńskiej ogłosiło konkurs "Moje drzewo genealogiczne"

Konkurs "Moje drzewo genealogiczne" skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Prace należy dostarczyć do Muzeum Ziemi Wieluńskiej do 27 lutego. Poniżej można zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu. Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie muzeum.wielun.pl. W poprzedniej edycji jury oceniało niespełna 50 prac. Zobaczcie fotorelację z rozstrzygnięcia konkursu: