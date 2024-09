Msza na ruinach fary w Wieluniu w ramach obchodów 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Stałą i ważną dla mieszkańców częścią obchodów jest msza święta na odrestaurowanych fundamentach wieluńskiej fary, której przewodniczył arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo. Arcybiskup mówił, że 1 września każdego roku powraca pytanie, czy życie człowieka, w którym pojawia się zło i śmierć ma sens. Depo podkreślał, że obecnie żyjemy w czasach, kiedy wojna toczy się między innymi na Ukrainie, czy w Ziemi Świętej.

W naszych czasach opatrzność boża nakłada na nas obowiązek podtrzymywania pamięci o losach narodu i kościoła. Obowiązek wiernej pamięci wobec kłamstw i oszczerstw zarówno, co do dat najnowszych, 1920 roku, 1939 roku, a także 1944 roku. Dusze wszystkich poległych za ojczyznę polecamy miłosierdziu bożemu. Każdy człowiek żyjący w czasie i przestrzeni geograficznej posiada dwa wymiary, na które wskazują dzisiaj teksty biblijne. Wymiar zewnętrzny należący do zmysłów i w jakimś stopniu ograniczony, oraz wymiar wewnętrzny idący w głąb człowieka ku nieskończoności. Pismo Święte zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu poucza nas niejednokrotnie, że to, co objawia się na zewnątrz, bierze swój początek z wnętrza, z serca człowieka - mówił Wacław Depo.