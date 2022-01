Morsowanie i saunowanie w Trzech Króli w Osjakowie ZDJĘCIA

W noworocznym morsowania i saunowaniu, które odbyło się w godzinach 12 -14 udział wzięło 7 osób. To dopiero drugie wejście do Warty i sauny po wigilijnym morsowaniu. Zainteresowani mogą, więc zgłaszać się do organizatorów i dołączyć do morsów z Osjakowa.

- Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Piszcie do nas na naszym profilu społecznościowym GLKS Warta Osjaków. Atmosfera jest super - zachęca do udziału Mateusz Adamkowski z GLK Warta Osjaków. I dodaje, że saunowanie to koszt około 250 zł, który rozkłada się pomiędzy uczestników. Dzisiaj o 12 nad Wartą pojawiła się pierwsza grupa siedmiu osób, a o 13 kolejnych 5.

- Im więcej osób, tym mniejsze koszty. Póki co jest to 20 zł od osoby - wylicza Mateusz Adamkowski.

Zobaczcie zdjęcia.