Monika Krawczyk z Mierzyc zwyciężczynią plebiscytu Kobieca Twarz Regionu w kategorii „Matki" ZDJĘCIA

Mieszkanka Mierzyc została laureatką plebiscytu Kobieca Twarz Województwa Łódzkiego w kategorii „Matki"

Monika Krawczyk jest niezwykle mile zaskoczona wygraną, bo w kategorii „Matki" zaprezentowało się kilkanaście wyjątkowych kobiet z Wielunia i powiatu wieluńskiego. Głosy oddawano cały czas i tak naprawdę do samego końca nie było wiadomo, kto zwycięży.

- Udział w plebiscycie pokazał mi, że do odważnych świat należy. Bardzo się cieszę, że wygrałam i dziękuje wszystkim, którzy oddali na mnie głos. Wokół mnie jest tyle pozytywnych ludzi, którzy mnie wspierają we wszystkim i to dzięki nim spełnię swoje marzenie, bo nigdy w życiu niczego jeszcze nie wygrałam aż do tego momentu - uśmiecha się Monika Krawczyk.

Wyniki pokazały, że wygraną nie było łatwo. Czas zatem przedstawić tę, która znalazła się na samym szczycie. Monika Krawczyk prowadzi własną działalność gospodarczą-gabinet masażu w Mierzycach.