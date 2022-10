Moda jesień/zima 2022. Zainspiruj się stylizacjami Beaty Kocjan z Wielunia

Trendy jesień/zima 2022. Co się nosi?

Od kilku już lat pojęcie trendów staje się coraz bardziej względne,a to, co nosimy jest bardziej uzależnione od naszych własnych preferencji i wyborów niż od pomysłów designerów. Świat mody jednak rządzi się swoimi prawami, a trendy z wybiegów nie są bez znaczenia w naszej codziennej stylizacji.

Trendy w modzie damskiej na jesień i zimę 2022/2023 to prawdziwa gratka dla fanek stylu w ultrakobiecym wydaniu.Topowi projektanci proponują na ten okres trencze w nowoczesnym wydaniu, skórzane garnitury czy spodnie z niskim stanem. Obok nich na wybiegach pojawiały się pióra i cekiny,efektowne wycięcia, dzianinowe swetry i zestawy- komentuje Beata Kocjan z Wielunia, właścicielka sklepu internetowego Ma Mode Boutique.

Trendy jesień - zimą 2022/2023 to wiele nawiązań do ubiegłych lat, zabawy formą,ale też wygodne fasony, które pasują na każdą sylwetkę. Wśród kolorów króluje czerń, camel, brąz, ale też róż i czerwień. Klasyka w tym sezonie inspiruje się sportowym stylem i odwrotnie. Aktualne trendy to również ukłon w stronę lat 80-tych. Na wybiegach topowych projektantów dominowały zarówno wygodne dzianinowe zestawy,oversizowe spodnie jak i cekiny. Część projektantów mody lansuje w trendach stylizacje bazujące na ponadczasowej klasyce,najwyższej jakości materiału i stonowanych kolorach. Należą do nich wełniane marynarki w duecie że spódnicami,kolor carmelowy,który nosimy od stop do głów, moda na klasyczne garnitury i męskiej linii oraz sukienki i swetry dzianinowe,które są synonimem komfortu w chłodne miesiące.