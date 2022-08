Mnóstwo atrakcji na 25 Dniach Wieruszowa. PROGRAM

Dni Wieruszowa 2022. PROGRAM

19 sierpnia rozpoczynają się 25 Dni Wieruszowa. Od tego dnia mieszkańcy i goście mogą korzystać z wielu atrakcji, a wśród nich wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. Na godzinę 16 zaplanowano turniej gier planszowych, a następne pokaz magii. O godzinie 21 rozpocznie się kino plenerowe z muzyką na żywo . Zagra The Washing Maschine.

20 sierpnia impreza startuje już o 6 rano, a to za sprawą zawodów wędkarskich o puchar burmistrza. Na 11 w bibliotece zaplanowano teatrzyk dla dzieci. O 16 na rynku będzie można obejrzeć wesoły cyrk pana Pedro. Na 17.30 zaplanowano natomiast pokaz Street Workout. Na scenie w sobotę zobaczymy zespół The Gentlemen oraz The White Tigers.