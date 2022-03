Młodzi rodzice w trakcie rozwodu toczą walkę o córeczkę. W sprawę zaangażował się Krzysztof Rutkowski

Malwina i Wojciech to młode małżeństwo będące w trakcie rozwodu. Są jednocześnie rodzicami dziewczynki, która pod koniec maja skończy trzy latka. Młodzi rodzice toczą zaciekły bój o opiekę nad dzieckiem. Malwina opuściła dom męża wraz z córką i w połowie grudnia przeprowadziła się do Wielunia, gdzie wynajmuje mieszkanie. Niedługo później młodzi rodzice rozpoczęli walkę o opiekę nad dzieckiem. Wojciech 7 lutego pod nieobecność Malwiny zabrał córkę z jej mieszkania i od tego czasu dziewczynka przebywa z nim w jego rodzinnym domu, gdzie spędziła większość swojego niedługiego jeszcze życia. Matka postanowiła walczyć o opiekę nad dzieckiem z pomocą znanego detektywa i celebryty Krzysztofa Rutkowskiego i to właśnie za jego sprawą o sporze rozwodzącego się małżeństwa zrobiło się głośno. Rutkowski w poniedziałek 7 marca przed Sądem Rejonowym w Wieluniu zorganizował briefing prasowy z udziałem Malwiny. Oboje zarzucają ojcu dziewczynki porwanie dziecka.