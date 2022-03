MKS Wieluń wygrał z Grudziądzem. Nerwowa końcówka meczu ZDJĘCIA

Do przerwy wieluński zespół prowadził 15:7, a po zmianie stron nie pozwalał rywalowi zbliżyć się na mniej niż 6 bramek. Jeszcze pięć minut przed końcową syreną prowadził różnicą ośmiu trafień (26:18). W tym momencie dobrze naoliwiona maszyna nagle się zacięła. W ostatnich pięciu minutach do siatki trafiali już tylko gracze z Grudziądza.

Najważniejsze jednak, że trzy punkty zostały w Wieluniu. Nasz zespół udowadnia, że bliżej mu raczej do górnej połówki tabeli Ligi Centralnej aniżeli do strefy spadkowej. MKS Wieluń powiększył dorobek do 23 pkt. (8 zwycięstw, 11 porażek), co daje mu bezpieczną przewagę nad ogonem tabeli. Warto dodać, że w meczu z Grudziądzem padła 500. bramka MKS w sezonie 2021/22, którą zapisał na swoim koncie Szymon Famulski.