Mimo epidemii pamiętajmy o regularnych badaniach. Gdzie leczyć się bezpłatnie w Wieluniu, Pajęcznie i Wieruszowie?

Gdzie się leczyć w Wieluniu?

Mimo epidemii koronawirusa, leczenia u specjalisty nie należy odkładać. Zarejestrowanie się do specjalisty znacznie ułatwia teraz e-skierowanie. Nie trzeba osobiście zanosić oryginału skierowania do rejestracji. Rejestrujemy się telefonicznie podając 4-cyfrowy kod e-skierowania. W Łódzkiem w 2021 r. wystawiono niemal 3 mln takich skierowań.

Ponadto od lipca 2021 r. NFZ nie limituje świadczeń w poradniach specjalistycznych – zapłaci za każdą wizytę, każdy zabieg wykonany w poradni. Ograniczeniem są jedynie możliwości organizacyjne i liczba lekarzy, którymi dysponuje placówka.

Leczenie w poradniach jest bezpieczne. Poradnie dostosowały organizację pracy do zaostrzonego reżimu sanitarnego. Znakomita większość medyków jest zaszczepiona. Natomiast ponieważ w Łódzkiem do tej pory zaszczepiło się jedynie 60% mieszkańców, pamiętajmy o zasadach: dystans, dezynfekcja, maseczka (prawidłowo założona na nos i usta). To ważne, by zminimalizować ryzyko zakażenia się od innych ,nie tylko koronawirusem.