Mikołajki 2022. Co robić w Mikołajki w Wieluniu? Jakie miejsca warto odwiedzić w okolicy?

Mikołajki 2022. Co robić w Wieluniu w Mikołajki?

W świątecznym klimacie Jeśli macie ochotę spędzić czas i wprowadzić się w świąteczny klimat, idealnym do tego miejscem jest Centrum Ogrodnicze Lilia. Świąteczna iluminacja, ogromy wybór świątecznych ozdób, nastrojowe piosenki i mnóstwo świątecznych inspiracji. To miejsce warto odwiedzić.

Pysznie w wieluńskich cukierniach i restauracjach

Mikołajki to doskonały dzień na wspólny wypad nie tylko do kina, ale również do cukierni lub restauracji. A tu do wyboru do koloru. Rozgrzewające herbaty, aromatyczne kawy, gorące czekolady, pyszne szarlotki, pierniczki i wiele innych. Na wielbicieli bardziej pożywnego jedzenia jak zwykle czekają pyszne pizze, makarony i wiele innych dań.