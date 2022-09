Mieszkanka powiatu wieluńskiego oszukana "na węgiel"

Osoby szukające opału na zimę mogą paść ofiarami oszustów, którzy wykorzystują fakt, że węgiel stał się towarem deficytowym. Niestety przypadek oszustwa "na węgiel" odnotowano już na terenie powiatu wieluńskiego.

W ostatnim czasie do wieluńskiej komendy wpłynęło zawiadomienie dotyczące oszustwa przy zakupie ekogroszku. Mieszkanka powiatu wieluńskiego odpowiedziała na ofertę sprzedaży ekogroszku zamieszczoną w internetowym serwisie ogłoszeniowym. Cena towaru była atrakcyjna a towar dostępny od ręki. Zaliczka za towar została wpłacona na podane konto bankowe. Niestety po dokonanej wpłacie kontakt ze sprzedającym się urwał. Zamawiająca nie otrzymała zamówionego towaru i straciła wpłacone pieniądze - informuje asp. sztab. Katarzyna Grela, rzecznik prasowy KPP w Wieluniu.

Jak informuje policjantka, nie jest to jedyna metoda stosowana prze oszustów. Mogą oni również przesyłać fałszywe linki do płatności, czy nawet tworzyć strony internetowe łudząco podobne do stron spółek górniczych. Dlatego tez warto zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci i stosować si do kilku zasad, by uniknąć oszustwa.