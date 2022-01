Mieszkaniec pow. wieluńskiego stracił kilkadziesiąt tysięcy. Policja ostrzega przed kolejnym oszustwem

Kolejne oszustwa. Wieluńska policja ostrzega

W ostatnim czasie do wieluńskiej komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował, że w wyniku oszustwa stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych. Padł on ofiarą manipulacji ze strony oszusta podającego się za przedstawiciela firmy finansowej. Poprzez zainstalowanie oprogramowania AnyDesk, umożliwił zdalny dostęp do swojego komputera.