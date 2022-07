Mieszkańcy Wielunia i okolic na Google Street View. Zobacz najciekawsze ujęcia

Mieszkańcy Wielunia i okolic na Google Street View

Google Street View to popularna usługa, która przy użyciu milionów panoramicznych zdjęć przenosi świat realny do wirtualnego. Dzięki niej w dowolnej chwili możesz zajrzeć w dowolny zakamarek wybranej miejscowości. Dzisiaj pogoda nie zachęca do spacerów w realu, tym bardziej więc jest okazja, by pozwiedzać okolice za pomocą wirtualnego spaceru. Zobacz, w jakich miejscach i okolicznościach kamery Google uwieczniły mieszkańców Wielunia i okolicznych wiosek.