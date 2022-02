Mieszkańcy powiatu wieluńskiego 10 lat temu. Tak się żyło w okolicznych wioskach

Mieszkańcy powiatu wieluńskiego blisko 10 lat temu

Bez maseczek, w polu, lesie czy ogrodzie. Tak wyglądało codzienne życie mieszkańców powiatu wieluńskiego blisko 10 lat temu. Co porabiali mieszkańcy Wierzchlasu, Konopnicy, Osjakowa, Białej, Mokrska, Pątnowa, Skomlina czy okolicznych wiosek pod Wieluniem? Kiedy i w jakich sytuacjach zostali sfotografowani przez pojazd Google. Poznajesz te osoby i miejsca? Być może na fotografiach sprzed blisko 10 lat znajdziesz siebie lub swoich bliskich. Nie ma nic piękniejszego niż wspomnienia, dlatego zachęcamy do wirtualnego spaceru w przeszłość. Niestety, wśród zdjęć zabrakło ujęć z gminy Czarnożyły i Ostrówek. Pojazd Google bowiem właśnie te gminy w powiecie wieluńskim ominął.Pozostaje mieć nadzieję, że przy kolejnej trasie nie zostaną one już ominięte.