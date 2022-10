Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2022. Zobaczcie pupile naszych Czytelników

To one zawładnęły naszą kanapą i serduchem. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwierząt. Poprosiliśmy naszych Czytelników, by na fanpejdżu Wieluń Nasze Miasto.pl pochwalili się swoimi zwierzakami. Zobaczcie, jaką sympatyczną galerię udało nam się stworzyć.