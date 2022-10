Międzygminny Konkurs Recytatorski w Białej ZDJĘCIA, WYNIKI sib

,,Poezja to MY”, Maria Konopnicka – mistrzyni słowa to hasło przewodnie Międzygminnego Konkursu Recytatorskiego, który zorganizowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej. Zorganizowano go z okazji 180. rocznicy urodzin poetki, które przypadają właśnie na 2022 roku. Z tej okazji polska pisarka, poetka, tłumaczka i publicystka Maria Konopnicka została uhonorowana przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej patronką roku 2022.