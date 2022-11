Memy po meczu Polski z Meksykiem. Niestrzelony karny Lewandowskiego i sytuacja w grupie na wesoło

We wtorek 22 listopada reprezentacja Polski rozegrało swoje pierwsze spotkanie na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze. Bezbramkowy remis z Meksykiem sprawia, że Biało-Czerwoni nadal są w grze o awans z grupy C. Pierwszy raz od 1986 roku reprezentacja Polski nie przegrała też swojego pierwszego meczy na Mundialu. I w zasadzie na tym koniec pozytywów jeśli chodzi o wtorkowe spotkanie.

Biało- Czerwoni zagrali w słabym stylu, a Robert Lewandowski nie strzelił karnego. Jak skomentował postawę naszej reprezentacji w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" Lothar Matthaeus - były reprezentant Niemiec, który występował na pięciu kolejnych mundialach, reprezentacja Polski nawet nie próbowała zaatakować Meksyku.

Mimo, że remis nie przekreśla szans na awans do dalszej fazy turnieju, to jednak sytuacja w grupie C nie wygląda dla Polaków najlepiej. Po sensacyjnym zwycięstwie nad Argentyną liderem grupy jest obecnie Arabia Saudyjska, z którą Biało-Czerwoni zmierzą się już w sobotę.