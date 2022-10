Media Day w II LO w Wieluniu ZDJĘCIA

Pretekstem do spotkania w II LO była rozmowa o tym, jak wgląda praca w lokalnych mediach. Dzięki połączeniu sił wieluńskich redakcji i udziałowi w Media Day zarówno przedstawicieli radia, prasy i portali internetowych, młodzi adepci dziennikarstwa dowiedzieli się, wszystkiego co niezbędne na temat zawodu dziennikarza i pracy w lokalnych mediach. Opowiedzieli im o tym przedstawiciele Radia Ziemi Wieluńskiej - prezes Gabriel Wyględacz i dziennikarka Katarzyna Krawczyk, redaktorzy naczelni Kocham Wieluń i Info Wieluń. pl: Ewa Misiak i Ireneusz Wierzbicki, Magdalena Lizurej, dziennikarka Kulis Powiatu oraz Daniel Sibiak, dyrektor wieluńskiego oddziału Dziennika Łódzkiego i portalu Wieluń NaszeMiasto.pl.

Spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy dosłownie "zasypali" przedstawicieli mediów wieloma ciekawymi pytaniami.

- Cieszę się z odzewu, z jakim spotkał się Media Day. To nasza nowa inicjatywa, która będzie kontynuowana. Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania za tak aktywnie spędzony dzień, uczniom za tyle ciekawie zadanych pytań, a przedstawicielom mediów, że zawsze znajdują czas na to, by podzielić się swoim doświadczeniem z tymi, którzy dopiero uczą się zawodu, czyli uczniami - mówi Renata Tatara, dyrektor II LO w Wieluniu.