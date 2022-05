Matura 2022 z języka polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu ZDJĘCIA Marcin Stadnicki

Rozpoczęły się matury 2022. Na początek uczniowie szkół średnich mierzą się z językiem polskim. W Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu do egzaminu we wtorek przystąpiło łącznie blisko 200 osób, w tym prawie 190 to tegoroczni absolwenci.