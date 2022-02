Mały Franio z Czastar już za granicą. Czeka na operację serduszka

Jest termin operacji serduszka małego Frania z Czastar

Klinika w Pittsburgu wyznaczyła termin operacji małego Franka Strózika z Czastar na wtorek, 15 lutego. W połowie stycznia rodzice wraz z małym Franiem wybrali się do Ambasady USA w Warszawie, gdzie odbyły się rozmowy w sprawie wiz. Wylot zaplanowano na niedzielę, 30 stycznia, najpierw z Warszawy do Chicago a 31 z Chicago do Pitsburga . Wcześniej chłopiec i jego rodzice musieli przejść test na Covid-19. W poniedziałek, 31 stycznia rodzina szczęśliwie dotarła na miejsce. 1 lutego rozpoczęła się 14-dniowa kwarantanna. Franek czuje się dobrze, a rodzice starają się zrobić, co w ich mocy, by nie tęsknił za domem. Po odbyciu kwarantanny rodzina ma zgłosić się do szpitala. Przypomnijmy, że operację serduszka Frania zaplanowano na 15 lutego.